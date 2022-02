Società Siciliacque spa, Loddo (Ugl): "Siamo preoccupati per la tenuta economica della società"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Ugl Chimici esprime preoccupazione per la tenuta economica della Società Siciliacque SpA partecipata dalla Regione Siciliana. “La società – spiega Raffaele Loddo Segretario Provinciale Ugl Chimici di Palermo – si occupa della gestione dei bacini Idrici individuati dalla Regione siciliana e di alcune gestioni in varie aree della Sicilia. I mancati introiti derivanti dalla gestione di una vasta area di Comuni della provincia di Trapani provocano disequilibri finanziari che mettono a rischio il futuro occupazionale della stessa”. “Alla Regione Siciliana – conclude Loddo– chiediamo di verificare quanto avvenuto ed intervenire alla società chiediamo che vengano utilizzate le professionalità interne piuttosto di ricorrere a professionisti esterni con aumenti di costi in questo momento incomprensibili vista la paventata riduzione di personale dovuta a scelte direzionali discutibili”.