Grazie al M5s 400 mila euro per la riqualificazione di un impianto polivalente a Borgo Nuovo

“400.000 euro di contributo straordinario al Comune di Palermo per la riqualificazione del centro polivalente di Largo Gibilmanna a Borgonuovo dove i campetti con annessi spogliatoi sono ormai abbandonati e lasciati al degrado. Un risultato dal grande valore perché si tratta di riqualificare un luogo di aggregazione e inclusione sociale in una delle zone più popolose della città”. Ad annunciarlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che in Commissione Bilancio all’ARS ha visto l’approvazione del proprio emendamento che prevede un cospicuo stanziamento per la riqualificazione del centro polivalente di Gibilmanna. “Tengo molto a quello di largo Gibilmanna – spiega Schillaci – perché è un simbolo per il contrasto al degrado e all’abbandono delle periferie dove scarseggiano i servizi e le opportunità per i cittadini. I campetti riqualificati in uno dei quartieri più popolosi di Palermo, Borgonuovo, rappresentano uno strumento importante di inclusione sociale che toglie i ragazzi dalla strada, facile via per il consumo di droghe come il crack che è un fenomeno sempre più dilagante e allarmante e dalle grinfie della criminalità organizzata. L’idea è anche quella di affidarlo in gestione a delle associazioni. Lo Sport deve essere la risposta più concreta da parte delle istituzioni nel contrastare il degrado e la povertà educativa in una terra come la nostra con la percentuale più alta d’Italia” – conclude la deputata. A proposito di sport e pari opportunità, a segno altro emendamento della deputata Schillaci, infatti grazie al suo intervento è previsto uno stanziamento, da parte della Regione, di 100.000 euro agli atleti disabili relativo al trasporto per recarsi alle attività sportive.