Scivola in un canale e resta bloccato, turista tedesco soccorso a Monte Gallo

Si era addentrato nella zona di Monte Gallo quando, superando il Semaforo, ha perso l’orientamento ed è rimasto bloccato in un canale sopra via Tolomea. I tecnici del Sass hanno soccorso oggi pomeriggio un turista tedesco di 36 anni che, scivolando, si era procurato escoriazioni su braccia e gambe non riuscendo più a fare rientro. A lanciare l’allarme tramite il 112 è stato lo stesso tedesco che, però, non è stato in grado di fornire indicazioni su dove si trovasse esattamente. Sulla scorta delle poche informazioni a disposizione il 118 ha allertato il Soccorso alpino e speleologico siciliano che, a sua volta, ha chiesto l'intervento del IV Reparto volo della polizia.

Ipotizzando che potesse trovarsi a Capo Gallo, lungo il sentiero costiero, due squadre si sono dirette via terra: una dal versante Mondello e l’altra da Sferracavallo. L'elicottero invece ha imbarcato due tecnici all’aeroporto di Boccadifalco per sorvolare l’area. Il turista si trovava in un canale sopra via Tolomea. Gli specialisti dei soccorsi in ambienti impervi hanno raggiunto l’uomo, lo hanno imbracato e lo hanno tirato sull’elicottero con il verricello prima di trasferirlo in ospedale. Nonostante lo choc le sue condizioni erano buone. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

"In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso alpino - si legge in una nota - è necessario chiamare il 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio".