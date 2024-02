Palermitano affetto da Sla portato in elicottero a Pantelleria dai sanitari del 118

I sanitari del 118 dell'ospedale Nagar di Pantelleria hanno accolto e soccorso un paziente affetto da Sla e trasportato con elisoccorso da Palermo alla propria abitazione. In azione i soccorritori Vito La Paglia e Angelo Cardarera. Dal 118 hanno spiegato: "Il contributo che apportano i nostri uomini è importantissimo non solo nelle emergenze sanitarie che abbiamo spesso raccontato e sempre molto delicate e difficili per il territorio in cui viviamo ma anche in quelle sociali-umanitarie come in questo caso. Il paziente in questione è arrivato da Palermo in elicottero ed è atterrato in elipista all'Italo D'Amico. L'intervento dell'ambulanza si è concretizzato nel trasporto fino all'abitazione dell'uomo per cui l'equipaggio si muoverà a livello benefico mettendo a disposizione il mezzo, le braccia e il cuore".