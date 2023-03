Capaci, si sente male mentre lavora a 90 metri d'altezza: operaio soccorso sul monte Raffo Rosso

Si è sentito male mentre stava lavorando con i suoi colleghi sul monte Raffo Rosso, a Capaci, ad un'altezza di circa 90 metri. Un uomo di 50 anni è stato portato in salvo dagli specialisti del Soccorso alpino, con il supporto del IV Reparto volo della polizia, e accompagnato al Civico. L'operaio, che fa parte di una squadra specializzata, era impegnato nei lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa affidati alla ditta MS di Roma.

A lanciare l’allarme sono stati gli altri lavoratori che hanno contattato il 112 segnalando che il loro collega, originario di Delianuova (Reggio Calabria), aveva iniziato ad accusare dei dolori al petto che gli impedivano di muoversi. Dalla centrale operativa del 118 è stato sollecitato l'intervento del Soccorso alpino che, a sua volta, ha chiesto supporto al IV Reparto volo.

Mentre una squadra si dirigeva via terra nel punto segnalato, due tecnici del Sass sono stati recuperati all'aeroporto Boccadifalco e imbracati, raggiungendo in pochi minuti il monte Raffo Rosso. Uno di loro, poi, si è calato col verricello per circa 40 metri agganciando e issando a bordo l'operaio per poi sbarcarlo al Civico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

"In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani o in altri scenari impervi e ostili, per allertare il Soccorso alpino è necessario chiamare il 112 specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L'operatore, applicando la specifica procedura operativa, trasferirà la chiamata di soccorso al 118 che quale provvederà ad allertare il Soccorso alpino e speleologico".