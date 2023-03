Si sente male su una nave diretta in Francia, marittimo soccorso e sbarcato a Termini

Stavano navigando sulla rotta dalla Tunisia alla Francia quando, arrivati al largo di Termini, si è sentito male rendendo necessario l’intervento della guardia costiera. Un marittimo ucraino di 37 anni è stato soccorso e portato ieri all'ospedale Cimino dopo aver accusato forti dolori addominali.

L'intervento della motovedetta CP2106 è scattato quando una nave da carico battente bandiera maltese, che si trovava a 7-8 miglia dalla costa, ha lanciato l’allarme. I militari hanno raggiunto l’imbarcazione scortandola sino al porto dove c'erano i sanitari del 118 ad attenderlo.

"Il tempestivo intervento - si legge in una nota - ha permesso di fornire le idonee cure al malcapitato ed evidenziato, ancora una volta, l'importante ruolo, nell’attività di ricerca e soccorso, del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera".

L'Ufficio circondariale marittimo di Termini ricorda inoltre che, per le emergenze in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530 "emergenza in mare" che è ufficialmente ricompreso tra le numerazioni di emergenza e quindi all’interno del servizio 112.