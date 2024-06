In balia delle onde e coi motori guasti, la guardia costiera traina due gommoni a riva

Erano rimasti bloccati in mare, distanti dalla costa, entrambi con i motori in avaria. Sono due gli interventi di soccorso eseguiti ieri dalla guardia costiera che ha raccolto due diverse richieste d'aiuto lanciate da altrettante imbarcazioni che si trovavano all'Addaura e a Capo Gallo.

Nel primo caso i militari hanno raggiunto il gommone, lungo 11 metri, che si trovava alla deriva a circa mezzo miglio da Punta Priola con a bordo quattro adulti e tre bambini. Sul posto è arrivata la motovedetta CP876 che ha accolto i passeggeri e rimorchiato il gommone verso l'Arenella.

Poche ore dopo il personale della Capitaneria di porto ha dato assistenza a sei persone che si trovavano su un gommone, della lunghezza di 6 metri, fermo a un centinaio di metri dalla costa. In quest'occasione è intervenuta la motovedetta CP52, impegnata in un servizio di pattugliamento del mare, che ha rimorchiato l'imbarcazione fino a Mondello.

Tutti i passeggeri fortunatamente stavano bene e nessuno di loro ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei medici. La Capitaneria di porto "raccomanda a tutti i diportisti di controllare lo stato di efficienza del mezzo nautico, di imbarcare la giusta quantità di carburante e verificare disponibilità delle dotazioni".

Per qualunque necessità, ricordano infine dalla guardia costiera, è possibile contattare il numero per le emergenze in mare, tutti i giorni e 24 ore su 24, il "numero blu" 1530.