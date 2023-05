Scivola e si fa male a una caviglia, escursionista soccorso ai piedi di Monte Grifone

Escursionista cade e resta bloccato ai piedi di Monte Grifone. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, intorno alle 14, nella zona di Brancaccio per soccorrere un uomo che era andato a esplorare l’area attorno alla chiesa di San Ciro, a Maredolce. Durante la passeggiata l'uomo è scivolato e si è procurato un trauma a una caviglia, non riuscendo così più a muoversi. A quel punto ha lanciato l'allarme che è stato raccolto da una squadra del Nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, che ha raggiunto e soccorso l’escursionista. L'escursionista è stato affidato agli operatori del 118 che lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti.