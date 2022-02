/ SS624

Camporeale, finisce fuori strada con l'auto: donna soccorsa dai carabinieri

I militari sono intervenuti sulla statale 624 per aiutare un'automobilista rimasta bloccata in un canale d'irrigazione. Una volta individuato il mezzo grazie al box satellitare la donna, ancora molto spaventata per l'accaduto, è stata portata all'ospedale di Sciacca