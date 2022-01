Il Covid corre veloce e i contagi in Sicilia aumentano, Cobas-Codir: “Prorogare lo smart working”

Proroga dello smart working emergenziale (senza accordo individuale) per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione fino al 31 marzo 2022. Ad avanzare la richiesta nel corso di un incontro tra l'assessore regionale alla Funzione pubblica Marco Zambuto e le organizzazioni sindacali, che si è svolto oggi in videoconferenza, è il Cobas-Codir.

"In assenza di tale deroga – hanno avvertito Benedetto Mineo e Paolo Conti in rappresentanza del Cobas-Codir – si rischia di arrivare a fine marzo 2022 senza avere garantito quella rotazione del personale (settimanale, mensile o plurisettimanale) in un periodo in cui l'aumento esponenziale dei contagi rischia di mettere in quarantena interi dipartimenti regionali".

Il Cobas-Codir ha chiesto, inoltre, una tutela particolare e immediata per i lavoratori fragili: "Vanno collocati, da subito, in smart working a prescindere da qualsiasi percentuale". Infine richiesto lo smart working anche per i dipendenti in isolamento fiduciario e per i genitori di figli minori ogni qualvolta venga attivata la Dad.