Vaccini over 16 in Fiera, 5 mila prenotazioni in un'ora: scoperta una falla nel sistema

Prima ancora dell'apertura ufficiale prevista per oggi i posti disponibili fino al 18 giugno nell'hub di via Sadat erano già finiti. Tecnico informatico scopre un bug per "bucare" la piattaforma e prenotare slot ufficialmente "chiusi"

Come per i migliori concerti o spettacoli, è bastata poco più di un’ora per registrare il sold out. All’avvio dell’ultima fase della campagna vaccinale, quella rivolta alle persone di età compresa tra i 18 e il 39 anni, si sono registrate circa cinquemila prenotazioni tramite il sistema realizzato dall’Asp per l’hub della Fiera del Mediterraneo. Le registrazioni arrivate già ieri - nonostante la data ufficiale di apertura fosse il 3 giugno - riguardavano gli slot disponibili fino al 18 giugno. Per le settimane successive bisognerà attendere la consegna di nuove forniture di vaccini, così da stabilire come distribuire le scorte nei vari punti.

Nell’ambito delle prenotazioni tramite il sistema della Fiera, un tecnico informatico - un frontend developer - ha scoperto una falla nel portale che potenzialmente avrebbe potuto creare non pochi problemi per il prosieguo della campagna vaccinale. Tramite pochi clic, come appurato dalla redazione di PalermoToday sul sito https://fiera.asppalermo.org/, è infatti possibile abilitare le giornate nel calendario non ancora disponibili dopo il 18 giugno. "Volevo segnalarlo - spiega chiedendo di restare anonimo - perché se qualche malintenzionato si fosse reso conto della falla avrebbe potuto mandare in tilt il sistema e prenotare ogni slot con mail e codici fiscali fasulli".

Il problema è stato segnalato ai tecnici della struttura del commissario per l'emergenza Covid, guidata da Renato Costa, che si sono messi all'opera per risolvere il problema.