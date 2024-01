Scommesse e slot nelle tabaccherie: in Sicilia arriva lo stop al distanziometro

Via libera da parte dell’Ars alla legge di Stabilità e del Bilancio per il triennio 2024-26. In un emendamento presentato al testo è prevista anche la modifica della Legge regionale 21 ottobre 2020 numero 24 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo”.

Nello specifico, in relazione al distanziometro, nel testo si specifica che "non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria" delle slot e Vlt. L'emendamento solleva, inoltre, le rivendite di generi di monopolio da qualsiasi requisito di distanza minima.

La Sicilia, come riporta l'Agenzia agimeg, con l'approvazione di tale misura, diventa ufficialmente la quinta regione d'Italia ad escludere i tabaccai dalle misure riguardanti il distanziometro dopo Abruzzo, Campania, Calabria e Marche.



“Subordinare le tabaccherie a ulteriori distanze minime per l’offerta dei predetti giochi sarebbe un controsenso oltre ad essere eccessivamente pregiudizievole considerato che, contrariamente alle altre tipologie di esercizio, non hanno libertà di dislocazione”, si legge nella relazione tecnica che accompagna l’emendamento, dove viene anche sottolineato che “la soluzione proposta rappresenta la sintesi ottimale tra la tutela della salute dei cittadini, con la prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo patologico e la tutela delle attività economiche legali che raccolgono il gioco”. L’emendamento, infine, stabilisce che “non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi”.