Computer usati come slot machine, sequestro e multa da 200 mila euro in un centro scommesse

Quattro computer utilizzati come slot machine senza il necessario nulla osta sono stati sequestrati a Collesano dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'ufficio di Palermo. I pc erano all’interno di un centro scommesse, munito di regolare licenza, ma i dispositivi consentivano varie attività di gioco illegali tramite l’accesso a un sito di scommesse operante sul web.

Oltre al sequestro delle apparecchiature, al titolare del centro scommesse sono state comminate sanzioni per un totale di 200.000 euro in misura intera, oltre all’applicazione della sanzione accessoria di chiusura dell’esercizio per un periodo di tempo che varia da 30 a 60 giorni qualora il gestore non provveda al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a 40.000 euro, entro i termini di legge.