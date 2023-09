Nuovo comandante dei vigili, si attende il via libera dell'Arma: slitta la firma di Colucciello

Alla fine il tenente colonnello dei carabinieri Angelo Colucciello sarà il prossimo comandante della polizia municipale. Ma il via libera all'aspettativa da parte dell'Arma, che comunque dovrebbe essere dato a breve, non è ancora arrivato. Per il momento, dunque, l'assunzione slitta e l'interim rimane in capo a Margherita Amato.

Il Comune, infatti, aveva necessità di formalizzare il tutto entro il 30 settembre, così come fatto con i nuovi dirigenti che hanno firmato il contratto grazie all'approvazione del rendiconto consuntivo arrivato lo scorso 21 settembre. A questo punto per la firma di Colucciello bisognerà attendere che il Consiglio comunale licenzi il bilancio consolidato. A Palazzo delle Aquile si augurano che ciò possa avvenire al massimo a cavallo tra ottobre e novembre, Aula permettendo.

Nel frattempo, ieri Lagalla ha firmato la determina, che segue quella dirigenziale dell'area del Personale, con la quale designa il prossimo comandante dei vigili. Colucciello, napoletano, di 54 anni, da tempo è in servizio nel capoluogo siciliano dove è capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri. Lagalla ha conferito l'incarico, di durata triennale e di natura fiduciaria, al militare in seguito alla scrematura fatta dalla commissione dopo che in 29 si erano candidati, rispondendo all'avviso pubblicato a luglio scorso dal Comune.