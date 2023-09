Ancora incendi nella notte: distrutto ristorante a Partinico, sotto controllo le fiamme a Bellolampo

Oltre alle due vittime degli incendi e l’hotel minacciato dal fuoco, anche la scorsa notte le fiamme hanno messo in ginocchio mezza provincia. Sono quasi quaranta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nei comuni del Palermitano. Intorno alle 2 le squadre del 115 hanno combattuto contro un rogo in contrada Ramo, a Partinico, che ha distrutto il ristorante "Al rifugio", chiuso da meno di un anno, una villetta che si trova a pochi metri e una terza struttura, un casolare di campagna.

Dei circa quaranta interventi, 36 hanno riguardato vegetazione e sterpaglie. Venti quelli in corso per i quali è stato disposto il raddoppio del personale in servizio con la chiamata dei vigili del fuoco di tutti i comandi della Sicilia. Per quanto riguarda la situazione di Cefalù, dopo l'evacuazione di centinaia di turisti ospiti dell’hotel Costa Verde che stamattina sono tornati nelle loro stanze, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, d’accordo con il collega Daniele Tumminello, ha disposto l’invio di alcune autobotti.

Gli altri comuni interessati dagli incendi sono Gratteri, Lascari, Trabia, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria, Carini, Torretta, Monreale, Corleone, Camporeale, Palazzo Adriano, San Cipirello, Campofelice, Termini Imerese, Gibilrossa, Aspra, Giardinello, Montelepre. A Termini Imerese i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme che minacciavano la centrale elettrica Ettore Majorana e quelle vicino al tratto dell’A20, tra Buonfornello e Castelbuono, che è stato riaperto stamattina una volte spente le fiamme vicino all'autostrada.

Complessivamente stanno operando circa 120 uomini e le maggiori criticità sono state localizzate nella zona di San Martino, in prossimità della centrale elettrica di Termini Imerese. Sembra sotto controllo la situazione a Bellolampo dove le squadre stanno operando con una bonifica nell’area interessata dal rogo, ovvero quella dell’impianto Tmb. Grazie al duro lavoro dei vigili del fuoco le fiamme non hanno raggiunto le vasche.

Sul rogo in discarica il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha chiesto di accertare le cause dell’incendio. Si è parlato di ramaglie accatastate vicino al Tmb, vorremmo vederci chiaro. Vogliamo sapere se l’incendio può compromettere i lavori che riguardano l’impianto per la gestione della frazione organica. "Siamo rammaricati - dice il consigliere Antonino Randazzo - che il sindaco voglia sminuire un fatto che consideriamo grave. Cosa è stato fatto in questo mese, dall’ultimo incendio, in termini di prevenzione? Chiediamo un intervento del presidente del Consiglio, Giulio Tantillo, affinché il sindaco venga in aula per riferire sui fatti di Bellolampo. La piena funzionalità del Tmb è assolutamente necessaria per garantire il conferimento anche nella settima vasca".

"Non può bruciare così! Ancora una volta - dichiara il Capogruppo del PD Rosario Arcoleo - la nostra terra brucia e non è più possibile nascondersi. Senza l'indispensabile e doverosa manutenzione da parte di chi governa la città, non stupiamoci di ciò che vediamo, è un copione già scritto. L'incapacità della giunta e della regione sono lampanti, il nostro dovere è prevenire gli incendi e non piangere dopo come se fosse tutta una calamità naturale senza possibilità di reazione. La discarica deve essere controllata, le aiuole nello spartitraffico devono essere potate, serve avere un piano per risolvere i problemi. Invece dopo 2 mesi dagli ultimi gravi incendi nulla è stato fatto, nessuna prevenzione è stata intrapresa. Per questo, sul tema, il sindaco non aveva nulla da dire in aula. Ma la cosa ancora più grave che viene da pensare è se non ci sia una chiara volontà di lasciare tutto allo sbando così da creare la tempesta perfetta: dare la colpa alla sola azienda Rap così da fare credere che basti esternalizzare il servizio, insomma privatizzarla. E magari così fare gli interessi di qualcuno mentre la nostra terra brucia".

"L'incendio di Bellolampo, oltre al danno ambientale, rischia di rallentare il servizio di raccolta differenziata e, cosa ancor più grave, potrebbe compromettere - afferma Mario Giambona parlamentare regionale del Partito Democratico - il buon esito della raccolta dell'umido. Invece di minimizzare quanto accaduto e definire gufi quanti si interrogano sulle cause e sulle ricadute per i palermitani, la Rap e l'Amministrazione dovrebbero rispondere nel merito. Ancora non si conosce la natura dell'incendio, né si sa a quanto ammontano i danni e quanto ci vorrà per ripararli. Eì evidente che la gestione della discarica di Bellolampo è inadeguata, i controlli scarseggiano e non viene garantita la sicurezza sul posto di lavoro. Per risollevare le sorti di Bellolampo, dove a breve entrerà in funzione la settima vasca, servono le migliori risorse e le migliori energie dell'azienda. Per questo - conclude - mi rivolgo al presidente di Rap e al sindaco affinché mettano in campo ogni iniziativa utile ad accelerare il ritorno alla normalità".

Sul tema degli incendi interviene anche Massimo Giaconia, capogruppo di Progetto Palermo in Consiglio: "Da mesi insieme ad altre forze di opposizione chiediamo la presenza del sindaco in aula affinché possa riferire al Consiglio e, quindi, alla città, quali siano le misure preventive che l’Amministrazione intende adottare per gli incendi e per la sicurezza pubblica. Le uniche volte che il sindaco è intervenuto in aula sono state solo quando in discussione c’erano gli strumenti finanziari, dopodiché le nostre richieste sono state puntualmente disattese. La stessa identica cosa vale per tutte le volte che abbiamo chiesto la presenza del vicesindaco Carolina Varchi, per comprendere come l’Amministrazione intende affrontare e risolvere la crisi economico-finanziaria di Rap e Amat. Quello che suscita più preoccupazione è che, mentre la città è stata nuovamente assediata dalle fiamme, tutti i quartieri sono sommersi dai rifiuti e i nuovi danni alla discarica di Bellolampo rischiano di aggravare notevolmente l’emergenza rifiuti e la crisi aziendale, Lagalla e le forze politiche alleate litigano sul rimpasto. Alla prossima capigruppo, prevista per lunedì, pretenderò che nessun’altra attività consiliare potrà essere programmata se prima in aula non verrà il sindaco".