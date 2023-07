L'incendio a Bellolampo, i dubbi della Cgil: "Il rogo non ha colpito solo la quarta vasca"

Qual è stato il percorso delle fiamme all'interno della discarica di Bellolampo? "L'incendio ha riguardato sia la quarta vasca che la terza bis, coinvolgendo a seguire la discarica storica bonificata che si affaccia verso la città". Lo sostiene Riccardo Acquado, coordinatore territoriale Fp Cgil-Igiene ambientale, che parla di "vasche compromesse, diventate come un 'braciere' e di conseguenza non più idonee ad ospitare altri rifiuti" e bolla come "altalenanti le dichiarazioni del sindaco".

La Rap però assicura che "il fuoco è partito all'estremità della quarta vasca ed è proseguito all'interno", così come ribadito oggi anche dal presidente Giuseppe Todaro in un video. Il punto è che la quarta vasca (già esausta) si trova proprio al confine con la terza vasca bis, quella dove prima dell'incendio divampato lunedì venivano conferiti i rifiuti prodotti in città. Motivo per cui la vicenda si tinge di giallo.

Un altro aspetto non chiarito riguarda il funzionamento del sistema antincendio. "Ci si chiede, al di là delle condizioni estreme degli eventi atmosferici, se quanto è successo a Bellolampo poteva essere evitato o quantomeno circoscritto". Così Acquado, che domanda ancora: "Sono state adottate, specie in via preliminare, tutte le procedure normative di prevenzione atte a scongiurare le probabilità d'incendio in un luogo ove insistono materiali altamente infiammabili?". Questo sarà sicuramente uno dei temi che verrà affrontato non appena rientrerà l'emergenza, al pari della qualità dell'aria. Oggi l'Arpa ha certificato che gli incendi - non solo quello alla discarica di Bellolampo - hanno aumentato livelli di benzene e polveri sottili (i particolati pm10 e pm2.5), con picchi fino a mercoledì. Poi il calo. Non sono ancora disponibili i dati sulla diossina.

Intanto la Rap, da 72 ore, è impegnata a gettare terra in discarica e a creare delle barriere fra una vasca e l'altra. Soprattutto per evitare di intaccare la settima vasca in costruzione. "Oggi - fa sapere il presidente della Rap - non ci sono stati focolai né ulteriori principi d'incendio. C'è del fumo ma la situazione è in fase di normalizzazione. Continuiamo a lavorare 24 ore su 24 per tamponare l'emergenza". L'azienda ha chiesto l'autorizzazione a scaricare i rifiuti temporaneamente - per 15 giorni, come ha annunciato ieri il sindaco Lagalla - nell'ex area Unieco. L'ordinanza sarebbe pronta e sta facendo la spola fra i vari enti preposti per poi essere emanata dal Comune. In questo modo la Rap conta di recuperare i rallentamenti che si sono registrati nella raccolta dei rifiuti in città.

Diversi i fronti di criticità: da via Belmonte Chiavelli a via dell'Orsa Minore, passando per Borgo Nuovo, Cep Marinella e Partanna Mondello. Oggi la Rap ha smaltito l'arretrato in via Sant’Isidoro, via Villini a Sant’Isidoro e parte del Villaggio Santa Rosalia (rimangono ancora 4 postazioni). Già ripulite anche via Brunelleschi, viale Michelangelo, via Bronte e via Agesia di Siracusa allo Zen 2, via Villagrazia alta e via Altofonte alta, via Sacco e Vanzetti, via Li Puma e via Di Vittorio. "Auspichiamo a breve un ritorno alla normalità", conclude Todaro.