Attacco hacker al portale Comune, il sito torna in funzione ma i servizi online restano fuori uso

Il sito del Comune di Palermo è di nuovo raggiungibile mentre per i servizi online ancora niente da fare. Dopo l'attacco hacker che lo scorso 2 giugno l'aveva colpito, oggi il portale è di nuovo in funzione. Già nei giorni scorsi la Sispi, la società che gestisce il sistema informatico di Palazzo delle Aquile, aveva fatto sapere che erano stati portati a termine tutti gli adempimenti preliminari relativi alle elezioni (stampa liste elettorali, aggiornamenti tessere elettorali) ed era attivo il servizio di rilascio delle carte d’identità elettroniche presso tutte le postazioni.

Facendo un "giro" sul sito web istituzionale, però, la navigazione si interrompe nel momento in cui si prova ad accedere in una delle pagine che riguardano proprio i servizi online come la prenotazione degli appuntamenti, la consultazione dell'albo pretorio, il Portale scuola e lavoro, lo Sportello attività produttive, quello per l’Edilizia e anche la sezione che riguarda il canile municipale. E' possibile che, pur avendo terminato la prima fase necessaria per testare l'infrastruttura informatica, servirà ancora del tempo perché il sito web torni operativo al 100%.

Secondo Pierluigi Paganini, specializzato in cybesecurity e intelligence si tratta di "uno degli incidenti più importanti che hanno colpito Comuni italiani di queste dimensioni". In un’intervista a PalermoToday l’esperto ha analizzato le varie ipotesi dietro l’attacco hacker: una mail contenente un "virus" aperta da un computer del Comune, una password sottratta a un dipendente che magari utilizza le stesse credenziali per l'ingresso ad altre piattaforme, una falla nella infrastruttura informatica sfruttata per intrufolarsi nella rete municipale, dati di accesso in vendita nel dark web. E persine la possibilità che i dati di accesso del Comune fossero stati messi in vendita sul dark web.