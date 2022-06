Sito del Comune di Palermo ancora fuori uso per attacco hacker, Sispi al lavoro per il riavvio

E' ancora irraggiungibile il sito istituzionale del Comune di Palermo dopo l'attacco hacker di ieri al sistema informatico di Palazzo delle Aquile. "Al momento si stanno riattivando i sistemi per il rilascio delle carte di identità. La Sispi sta continuando a lavorare per mettere in sicurezza il sistema e far partire tutti i vari servizi il prima possibile", spiega l'assessore comunale all'Innovazione Paolo Petralia Camassa. Ieri il sistema era stato cautelativamente spento e isolato dalla rete ed erano scattate le attività per valutare "natura e conseguenze dell'incidente". "I servizi sono attualmente indisponibili e potrebbero verificarsi disagi nei prossimi giorni di cui ci scusiamo anticipatamente", aveva fatto sapere lo stesso Camassa.



Fonte: Adnkronos