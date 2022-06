Fuori uso il sito e le telecamere del Comune, si sospetta un attacco hacker

Tra i corridoi e le stanze del Comune si parla di un possibile attacco hacker. L’unica certezza, mentre gli ingegneri della Sispi sono già al lavoro da ore per individuare e risolvere il problema, è che questa mattina il sito dell’Amministrazione è andato “giù”. Il problema però sarebbe più grosso, tanto che anche il cervellone e le sue centinaia di telecamere collegate alla sala operativa dei vigili sono risultate fuori uso.

Il problema è sorto questa mattina. Ad accorgersene sarebbe stato qualcuno che voleva accedere al sito web istituzionale. Il successivo controllo sarebbe stato fatto proprio sulle telecamere del sistema dì videosorveglianza comunale che non davano alcun segnale. Ancora non è chiara l’origine del blocco informatico né si sa quanto ci vorrà per ripristinare tutti i servizi collegati alla portale dell’Amministrazione.