VIDEO | Sit in di solidarietà a Cortese, Vincenzo Agostino: "Le persone perbene pagano, i delinquenti no"

In piazza Verdi la manifestazione di vicinanza all'ex questore, condannato dal tribunale di Perugia per il caso Shalabayeva e rimosso dal suo incarico. A prendervi parte familiari di vittime di mafia, associazioni, agenti e semplici cittadini. Il presidente di Anps: "Non hanno considerato attenuanti verso una persona che non è un farabutto ma un galantuomo"