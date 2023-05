Buche in via Monte Calogero, la protesta: "Si trovi una soluzione per pedoni e alberi"

A febbraio scorso la zia di un alunno della scuola elementare Fava è caduta, procurandosi una distorsione alla caviglia. E non è il solo episodio del genere che si registra da mesi in via Monte San Calogero, una strada piena di buche, avvallamenti e cunette causate dalle radici degli alberi. Così oggi un gruppo di residenti ha protestato per denunciare le condizioni della via.

Alla manifestazione ha preso parte anche il consigliere comunale Leonardo Canto. "In seguito alla interlocuzione avuta con i cittadini residenti durante il sit-in, di concerto con il consigliere della sesta circoscrizione Fabio Pernice e il coordinatore del comitato dei residenti Gaetano Cosentino - dichiara Canto - ho predisposto una interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco e all'assessore al ramo per comprendere se l'amministrazione attiva abbia commissionato degli studi finalizzati a risolvere dal punto di vista tecnico la problematica della viabilità in via Monte San Calogero contestualmente alla tutela degli alberi presenti nella suddetta via. L'interrogazione - prosegue - ha altresì lo scopo di comprendere quali provvedimenti intenda porre in essere la governance della città a salvaguardia della incolumità dei pedoni e dei veicoli a motore in transito nella suddetta via".