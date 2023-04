"Il Cnr valorizzi i suoi ricercatori", sit in di protesta dei precari in via Ugo la Malfa

Chiedono di valorizzare il personale, di programmare dei concorsi per stabilizzare il personale precario che "permetterebbe al Cnr di ottenere un reale rilancio del più grande ente di ricerca pubblico italiano". Sono queste le ragioni che ieri mattina, nella giornata di mobilitazione nazionale, hanno spinto il personale del Centro nazionale di ricerca a manifestare davanti alla sede di via Ugo La Malfa. "E' improcrastinabile - dicono Angela Bonura (Flc Cgil) e Elio Ziino (Uil scuola Rua) - una vera programmazione di concorso senza far passare ancora mesi e mesi".

Nel corso del sit in i manifestanti hanno protestato per "rivendicare con forza la valorizzazione professionale, con l’emanazione urgente di una nuova selezione per la progressione di ricercatori e tecnologi, il superamento del sotto-inquadramento con l’utilizzo di alcune graduatorie e del precariato con la ricognizione del personale". Tra i precari presenti ieri c’era anche chi era stato escluso da un procedente processo di stabilizzazione perché risultava già assunto da un’altra pubblica amministrazione nonostante si trattasse di un profilo personale diverso.

"Nonostante qualcuno avesse i requisiti - spiegano alcuni di loro - il Cnr lo ha penalizzato escludendo magari chi, costretta dalle difficoltà del precariato, ha cercato altre strade pur avendo tutte le carte in regola per essere stabilizzata. L'ente ha negato a questi ricercatori, a priori, la possibilità di scegliere quale professione esercitare. Inoltre il Cnr ha escluso chi raggiungeva i requisiti di stabilizzazione con un periodo all’estero, mostrando ancora una volta di non valorizzare le competenze di chi per anni ha prestato servizio per l'ente".