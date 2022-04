VIDEO | Gli ambientalisti a Bellolampo: "Basta con questo scempio, differenziata in tutta la città"

Si sono dati appuntamento davanti a uno degli ingressi dell'impianto con bandiere e bidoni dei rifiuti per chiedere un nuovo percorso organizzativo e l’estensione del porta a porta in tutto il capoluogo. A promuovere l'iniziativa Legambiente. Presenti anche Wwf, Friday for Future, M5S e terza commissione consiliare