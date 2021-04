VIDEO | La Lega in sit in sul ponte Oreto: "Più sicurezza e attenzione ai cittadini"

La Lega in sit in sul ponte Oreto per chiedere sicurezza per i cittadini. A organizzare la manifestazione la coordinatrice provinciale della Lega giovani, Elisabetta Luparello, in collaborazione con il gruppo consiliare di Palazzo delle Aquile. I manifestanti si sono raccolti davanti al ponte Oreto, recentemente oggetto di limitazioni al traffico anche pedonale.

"Siamo stanchi di vivere in una città dove su cinque ponti che attraversano il fiume Oreto, ben quattro hanno problemi di staticità. Dal ponte Oreto, al Corleone, al ponte di mare. Sulla sicurezza dei cittadini non si fanno sconti. Siamo esasperati di essere gestiti da una amministrazione che ancora dopo sei mesi dalla chiusura di viale Regione Siciliana all'altezza di via Principe di Paternò, non ha neanche iniziato i lavori. L'assessore Giusto Catania esca dai palazzi e venga in città a farsi un giro, sono disposto a fargli vedere come è ridotta la città”, dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda.

"Ci siamo dati appuntamento al ponte Oreto - dice Elisabetta Luparello - perchè ormai è il simbolo dell’incapacità di questa amministrazione. Da anni si sa che ha problemi strutturali ma nulla è stato fatto. Il risultato è che oggi i marciapiedi sono inibiti ai pedoni, costretti a passare su questo pericolosissimo passaggio pedonale. Mentre non abbiamo notizie dell’inizio dei lavori per la sua messa in sicurezza”.

"Senza contare che da oltre un anno la Rap non si occupa più della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Insomma nessuno piu sistema in città strade e marciapiedi, che sono ridotti a percorsi di guerra. Pericolosi per pedoni e automobilisti. E con costi altissimi anche per l'amministrazione comunale che paga, ogni anno, milioni di euro per i danni provocati da queste strade”, dice il consigliere di Terza circoscrizione Giuseppe Quartararo.

E ancora: "Un altro aspetto da considerare sulla triste vicenda Ponte Oreto è che a seguito dell'ordinanza che inibisce il traffico ai mezzi pesanti, la zona Oreto bassa è rimasta totalmente priva di mezzi pubblici in quanto i bus, per raggiungere piazza Giulio Cesare, percorrono via Buonriposo e Corso dei Mille. È inammissibile che l'amministrazione non prenda opportune soluzioni per risolvere tale problematica. Si è proposto l'istituzione di una navetta e suggerito anche un percorso ideale, ma non c’è stata ancora nessuna risposta".