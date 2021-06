VIDEO | "Siamo fuori di testa ma migliori di molti", il sit in per il diritto alla salute mentale

Davanti alla Regione la mobilitazione organizzata dall'associazione “Si può fare per il lavoro di comunità”. Tra i motivi della protesta, le carenze nelle piante organiche degli addetti ai servizi per il settore e nelle strutture residenziali. Chiesto l'avvio operativo di progetti terapeutici individualizzati e di strumenti a livello finanziario come il "budget di salute"