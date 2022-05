Ospedale Cervello, contratto della responsabile del Crr delle malattie rare neuromuscolari in scadenza: scatta il sit in

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Duew sit in, giorno 31 maggio, per chiedere il rinnovo del contratto della Crescimanno, responsabile del Centro regionale delle malattie rare neuromuscolari dell'ospedale Cervello, in scadenza il prossimo 30 giugno. La dottoressa è specializzata nelle complicazioni respiratorie delle malattie neurodegenerative, e costituisce un porto di salvezza per i propri pazienti, a cui con le sue competenze ha migliorato e salvato la loro vita.

“Sono andata al Civico, al Policlinico a fare tutti i controlli ma - dice Anna paziente del Crr - nessuno mi sapeva dire che cosa potessi avere, ero in coma sveglia. La dottoressa quando mi ha vista, era disperata perché non sapeva come aiutarmi, però con l’aiuto di Dio e tutto lo staff, come vedete sono qua, a parlare. Non voglio che loro mettano altri dottori”.

“Dicono che lei non ci sarà più e no, non può essere, mi è venuta anche la depressione, per favore aiutateci, non lasciateci morire così”, continua Anna. "La dottoressa in 30 anni di servizio, ha cumulato numerosi giorni di ferie non godute per seguire i suoi pazienti, i dirigenti - spiegano i pazienti e i familiari del CRR dell’Ospedale Cervello di Palermo - l’hanno posta in ferie d’ufficio 50 giorni prima la scadenza del contratto con un preavviso di soli 2 giorni. I primi giorni in reparto è stata sostituita da una fisiatra e pneumologi vari, è stato allora che alcuni pazienti hanno firmato per essere dimessi, nonostante la loro condizione di salute critica". Gli altri dottori non avrebbero l’esperienza per trattare pazienti tanto fragili, che ogni giorno lottano tra la vita e la morte. La speranza è quella che alla Crescimanno venga rinnovato il contratto per altri due anni, che il reparto sia indipendente dalla pneumologia e che sia affiancata da altri medici che possano essere da lei formati sul campo.

Il primo presidio sarà nella sede dell’assessorato alla Salute in piazza Ottavio Ziino, dalle 10 alle 11.30, il secondo si terrà presso la Direzione generale dell’Ospedale Cervello in viale Strasburgo dalle 12 alle 13.30.