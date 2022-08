VIDEO | Il sit in della Cisl: "A Palermo 3.800 infortuni, non si può morire di lavoro"

Il presidio davanti alla Prefettura per sensibilizzare sul tema. Intanto sarebbe pronta per la firma la convenzione tra Regione e Inl, l'Istituto nazionale competente, che dovrebbe consentire l'impiego nell'Isola degli ispettori in forza all'ente (per ora sono solo 63). Il segretario Cappuccio: “Vogliamo i fatti, le tragedie non si fermano"