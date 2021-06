Sit in contro l'odio a Casteldaccia: in centinaia in piazza Matrice con Aiello, c'era anche il sindaco Orlando

In centinaia ieri sera hanno partecipato al sit in contro l'odio, le mafie, la corruzione e il malaffare, a Casteldaccia. L'iniziativa è stata organizzata da un comitato di cittadini dopo l'aggressione al parlamentare Davide Aiello, preso a schiaffi in piazza Matrice lo scorso 13 giugno, per aver denunciato episodi di voto di scambio nel Comune in occasione delle elezioni amministrative del 2018.

E proprio in quella piazza Matrice hanno voluto esserci in tanti, Leoluca Orlando compreso nella doppia veste di sindaco e presidente dell'Anci Sicilia. C'era ovviamente il M5s, il partito di Aiello. "Pensateci, è stato aggredito - commenta Giampietro Trizzino, parlamentare dell'Ars del M5s, che ha partecipato alla manifestazione - per avere fatto la cosa giusta. Per non avere abbassato gli occhi, per non avere voltato le spalle. È stato aggredito perché non riusciva a sopportare che nel suo paese ci potesse essere qualcosa di sporco, di corrotto. Davide e tante altre persone come lui, tutti i giorni lottano e denunciano, perché non hanno paura. Perché certe cose non si possono tollerare. Ecco, queste persone non vanno lasciate sole. A loro deve arrivare il nostro sostegno. Ed oggi tocca a Davide".

C'era anche il Pd. "A Casteldaccia - afferma il deputato nazionale Carmelo Miceli - per esprimere tutta la solidarietà dei deputati del partito al collega del MoVimento 5 Stelle Camera, Davide Aiello. La grave aggressione fisica che ha subito ci rivela - continua il rappresentante del Pd - quanto sia ancora lunga la battaglia per sradicare dai nostri territori la mentalità mafiosa. È per questo che, con la mia presenza, abbiamo voluto dimostrare fisicamente che il Partito Democratico è al fianco di Davide e di tutte le cittadine e i cittadini siciliani che hanno a cuore la legalità". Oltre al mondo della politica c'era anche quello dell'associazionismo. Ma soprattutto c'erano i casteldaccesi.

"Quella di questa sera - commenta il parlametare Aiello sui social - è stata la migliore risposta che i cittadini casteldaccesi potessero dare. Una manifestazione spontanea, genuina e molto partecipata. Ancora una volta - conclude - mi avete dimostrato il vostro affetto che io ricambierò impegnandomi sempre di più per il bene del nostro territorio. Grazie Casteldaccia!".