VIDEO | "Basta cavalli e carrozze sotto al sole", tensione tra animalisti e gnuri: "Sarebbe come togliere le gondole a Venezia"

In piazza Verdi la protesta delle associazioni contro lo sfruttamento degli animali. Lanciata una raccolta firme per fermare "questi abusi". La replica: "Non cambieremo lavoro, è la nostra tradizione". Nel mirino l'attivista Enrico Rizzi che in una diretta ha affermato di non poter partecipare alla protesta per paura di essere aggredito. "Buffone, ti stiamo aspettando"