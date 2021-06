L'acqua è un diritto, non una merce: 10 anni dopo il referendum sit in al Politeama 

Il Forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni chiama a raccolta tutte le forze associative, sindacali e politiche che hanno costruito e sostenuto la vittoria referendaria per rivendicare l'attuazione della volontà popolare ancora disattesa e chiedere alla Regione di avviare il recesso dalla convenzione con Siciliacque spa

Dieci anni fa piazza Ruggero Settimo fu invasa da una marea umana per festeggiare la vittoria dei referendum per l'acqua pubblica e contro il nucleare. Sabato 12 giugno dalle 18 alle 19 nella stessa piazza, il Forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni chiama a raccolta tutte le forze associative, sindacali e politiche che hanno costruito e sostenuto la vittoria referendaria per rivendicare l'attuazione della volontà popolare ancora disattesa.

Il Forum chiede alla Regione di rispettare la legge regionale 19/2015 che dichiara l'acqua un diritto umano inalienabile non assoggettabile a ragioni di mercato, la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative e di conseguenza di avviare il recesso dalla convenzione con Siciliacque spa per il 75% della multinazionale francese Veolia, facendo una oculata valutazione economica e politica sulla base degli esorbitanticosti riscontrabili nei bilanci della Regione dal 2004 ad oggi, del rispetto del contratto di gestione, della sentenza del TAR sulla tariffazione illegittima che di fatto raddoppia il costo dell'acqua per i siciliani. Ai sindaci di individuare a livello di ambito un'azienda speciale consortile quale gestore Pubblico. Alle forze politiche di esprimersi: gestione pubblica e partecipativa o mercificazione e profitto.

"I fondi del recovery plan - affermano il Forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni - non siano l'ennesima occasione per arricchire pochi e depredare i territori. Basta profitti sull'acqua e sui servizi pubblici locali. Per una società della cura - concludono dal Forum - è tempo di avviare la transizione sociale ed ecologica per sanare il disastro ambientale, sociale ed economico prodotto dall'economia del profitto". Al sit in parteciperà anche Legambiente Sicilia.