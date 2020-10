Bagheria, un sistema di allerta sotto il ponte di via Bagnera per segnalare gli allagamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Bagheria sempre più sicura: Sono in corso i lavori per l’installazione di un sistema di allerta presso il ponte del sottopasso ferroviario, in via Bagnera. Si tratta di un sistema di allerta che qualora si raggiunga un livello dell'acqua, a causa di forti piogge, che non permetta una sicura circolazione per automobilisti, motociclisti ciclisti e pedoni, farà scatterà dei semafori a a led rossi che segnaleranno l'impossibilità di attraversare il tratto e contestualmente scatterà un alert che avviserà le forze dell'ordine e la Protezione civile.

Ad eseguire i lavori la ditta Macrosis affidataria del servizio da parte del comando della polizia municipale. Intanto l’amministrazione comunale è al lavoro per un progetto definitivo che possa risolvere definitivamente la problematica che riguarda quella specifica zona che ad ogni forte pioggia si allaga. "Siamo intervenuti con questo sistema - dice il sindaco Filippo Maria Tripoli - per garantire la sicurezza degli automobilisti. Non è l’unica azione che metteremo in campo. Stiamo lavorando molto per implementare anche i servizi della Protezione civile".