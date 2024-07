Sispi, sindacati convocati dal direttore generale del Comune: "Nessun passo indietro, no ai tagli al salario"

Sindacati convocati il 18 luglio dal Comune sulla vertenza Sispi. Fiom Cgil e Fim Cisl e le Rsu di Sispi sono attesi dopodomani a palazzo Galletti, in piazza Marina, dal direttore generale Enrico Ceglia. Assieme a Fiom e Fim, che per il 24 luglio hanno annunciato una giornata di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici della partecipata che gestisce i servizi informatici e telematici del Comune, Ceglia ha convocato la presidente di Sispi Giovanna Gaballo e gli assessori Brigida Alaimo e Fabrizio Ferrandelli.

“La nostra posizione comunque rimane quella: non accetteremo mai tagli al salario dei lavoratori - dichiarano il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti e il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile, assieme alle Rsu di Fiom Antonio Flaccomio e di Fim Giuseppe Di Giorgi e Rosario Gennuso -. Non intendiamo assolutamente fare un passo indietro. Il 24 abbiamo proclamato 8 ore di sciopero e da settimane va avanti lo stato agitazione con il blocco dello straordinario e della reperibilità, una mobilitazione che sta riscontrando un’adesione del 100 per cento dei lavoratori, compatti nel ribadire che non accetteranno nessun taglio al loro salario, soprattutto nella realtà di un’azienda virtuosa, che offre servizi essenziali ai cittadini e porta milioni di euro di fatturato nelle casse del Comune”.

I sindacati nei giorni scorsi hanno diffidato il Comune a non ricorrere a lavoratori esterni durante lo sciopero della reperibilità e dello straordinario del personale Sispi. E la diffida ha già prodotto i suoi effetti nel fine settimana. “Ci auspichiamo che il direttore generale raccolga la richiesta di non decurtare il salario e che si riapra la vertenza per il rinnovo della piattaforma integrativa, da noi sollecitato - aggiungono Fiom e Fim - E che, soprattutto, si proceda anche nei confronti di un altro aspetto fondamentale per il futuro dell’azienda: le assunzioni di giovani con concorso pubblico, considerata l’età media alta dei lavoratori e la mancanza di turn over”.