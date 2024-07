Sispi, verso l'assunzione di 15 nuovi lavoratori: rientra lo sciopero annunciato dai sindacati

Alla Sispi si procederà ad assumere 15 nuovi lavoratori. Nella vertenza che vede al centro la società partecipata per i servizi informatici e telematici del Comune, con i lavoratori da un mese in stato di agitazione con il blocco dello straordinario e della reperibilità contro i tagli al salario, si apre uno spiraglio. Rientra lo sciopero annunciato per il 24 luglio ma resta in piedi lo stato di agitazione.

Una delle richieste prioritarie di Fiom Cgil e Fim Cisl, quella su turn over necessità di dare corso a un ricambio generazionale, in una partecipata dove l’età media è particolarmente alta, è stata condivisa oggi nel corso della riunione in direzione generale, a palazzo Galletti. Il direttore generale Enrico Ceglia ha convocato i sindacati assieme al presidente di Sispi a Giovanna Gaballo e agli assessori al Bilancio Brigida Alaimo e alle Partecipate Fabrizio Ferrandelli.

“Sia l’assessore al Bilancio che la presidente - dichiarano il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti e il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile, assieme alle Rsu di Fiom Antonio Flaccomio e di Fim Giuseppe Di Giorgi e Rosario Gennuso - hanno riconosciuto quello che noi sosteniamo da sempre, ovvero che la Sispi è una partecipata virtuosa, che produce utili, con un personale qualificato, preciso e puntuale nel lavoro che svolge. L’intenzione è di procedere a 15 assunzioni col vecchio piano industriale del 2022. Nel frattempo si terrà conto delle unità andate in pensione in questi anni. Giudichiamo positivamente il confronto: rispetto all’immobilismo che abbiamo sempre riscontrato, finalmente è stato preso l’impegno, sia dal direttore che dall’assessore alle Partecipate, ad avviare le procedure per nuove assunzioni”.

Sull’altro punto, i tagli al salario, Fiom e Fim non intendono retrocedere. I sindacati saranno convocati la prossima settimana. “Siamo fermi sulle nostre posizioni: i lavoratori non possono perdere salario con le decurtazioni previste dal piano di riequilibrio - aggiungono Foti, Nobile, Flaccomio, Di Giorgi e Gennuso -. Attendiamo le loro valutazioni, a stretto giro ci sarà un nuovo incontro. Intanto revochiamo lo sciopero di 8 ore per il 24 e manteniamo lo stato di agitazione con il bocco dello straordinario e della reperibilità".

I consiglieri delle commissioni Bilancio e Partecipate, che in mattinata hanno incontrato i rappresentanti sindacali di Sispi, ritengono che "in sede di approvazione del contratto di sevizio in Aula, sia possibile dare piena attuazione al piano di riequilibrio senza pregiudicare i diritti quesiti dei lavoratori e le conseguenti legittime richieste dei sindacati". Così Concetta Amella, Mariangela Di Gangi, Ugo Forello, Massimo Giaconia e Carmelo Miceli, secondo cui "è allarmante che, in maniera unilaterale, governance e amministrazione abbiano deciso di modificare in negativo la condizione dei lavoratori, revocando diritti già acquisiti spregio a quanto sancito in un accordo di secondo livello mai disdetto e, quindi, tuttora in vigore. Circostanza, quest’ultima, che rende più che fondato il contenzioso paventato dalle sigle sindacali e più che concreto il rischio di danno erariale per l’azienda e la città".

"Per tali ragioni - concludono - abbiamo chiesto che il lavoro delle commissioni continui con l’audizione dell’amministrazione attiva, della governance e del collegio sindacale di Sispi. Ciò che deve essere chiaro è che faremo tutto quanto necessario affinché vengano accolte le legittime richieste dei lavoratori e delle lavoratrici, consapevoli che si può e si deve amministrare senza arrecare danno alcuno alle casse del Comune".