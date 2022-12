Shopping di Natale in centro senza la Sisley, il negozio resta chiuso dopo l'incendio

Mancano nove giorni a Natale ma a Palermo resta chiuso uno dei negozi simbolo dello shopping in centro. La Sisley di piazza Regalmici, angolo via Mariano Stabile, infatti, non ha ancora riaperto, a quasi due mesi dall'incendio che si è verificato lo scorso 22 ottobre. Quel giorno, per il rogo dalle cause ignote, intervennero quattro squadre dei vigili del fuoco che riuscirono a circoscrivere le fiamme all'interno del punto vendita.

Sulle vetrine già da qualche settimana è comparsa la scritta "Opening soon (riapertura imminente) - Fino alla riapertura ci trovate online". E all'interno del locale, che occupa uno degli angoli dell'area della città chiamato anche "Quattro Canti di campagna", ogni giorno si vedono operai impegnati in lavori.

Dal gruppo Benetton, che detiene il marchio Sisley, fanno sapere che "al momento non ci sono novità". E che, dunque, non c'è una data fissata per la riapertura: "Non lo sappiamo ancora", aggiungono dal colosso dell'abbigliamento. Si sa, invece, che i dipendenti sono stati tutelati. "I lavoratori - spiegano da Uiltucs Sicilia - sono in cassa integrazione e hanno salvaguardato il reddito".