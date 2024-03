Rischiava una trombosi a causa di una malattia, primo intervento in Sicilia con stent venoso al Policlinico

Il primo trattamento endovascolare in Sicilia per la sindrome di May Thurner sintomatica è stato eseguito nel reparto di Chirurgia vascolare del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Questa condizione patologica, relativamente rara, è causata da un’alterazione anatomica: la compressione della vena iliaca sinistra tra la colonna lombare e l'arteria iliaca destra che determina la stasi venosa con conseguente possibile trombosi del sistema venoso profondo della gamba sinistra.

L’intervento, eseguito da Felice Pecoraro, ordinario di Chirurgia vascolare dell'Università di Palermo e direttore dell’Uoc di Chirurgia vascolare del Policlinico, affiancato da un’equipe composta da chirurghi vascolari, anestesisti, infermieri e tecnici di radiologia, è consistito nel rilascio di uno stent venoso autoespandibile specifico per vasi venosi addominali.

A seguito del trattamento chirurgico endovascolare, già dalla prima giornata postoperatoria i medici hanno osservato un significativo miglioramento delle condizioni del paziente e la scomparsa del dolore a carico dell’arto. Il paziente è stato dimesso dopo due giorni con la prescrizione della terapia anticoagulante.

"La procedura chirurgica – spiega Pecoraro - è stata eseguita in anestesia locale assistita, in leggera sedazione ed è stata caratterizzata da un accesso percutaneo a livello della vena femorale comune sinistra, senza la necessità di isolamento chirurgico. La possibilità di ricorrere a metodiche di ultrasonografia endovascolare ha inoltre consentito – aggiunge il chirurgo vascolare - di individuare con certezza il punto esatto della stenosi a carico della vena iliaca comune sinistra e, allo stesso tempo, di valutare l’efficacia dell’impianto, migliorandone l’efficienza e riducendo la somministrazione di mezzo di contrasto".

Il commissario straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari commenta: “Esprimo i miei complimenti ai medici e tutti gli operatori dell’Azienda ospedaliera universitaria che hanno eseguito l’intervento, dimostrando il loro impegno nel fornire cure all’avanguardia e migliorare la vita dei pazienti. Il miglioramento delle tecniche chirurgiche e l’innovazione dei dispositivi medici, unitamente alla formazione e competenza degli operatori – continua la manager - permettono di risolvere con approccio mininvasivo anche casi complessi".