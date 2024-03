Da Piana degli Albanesi al palazzo presidenziale di Tirana: la "missione" del sindaco Rosario Petta

Su invito del presidente della Repubblica d'Albania Bajram Begaj negli scorsi giorni si è svolto un incontro istituzionale con le comunità Arbëreshe d'Italia nel palazzo presidenziale di Tirana. Piana degli Albanesi era presente col sindaco Rosario Petta, il presidente del consiglio comunale Antonino Aclud ed il coordinatore Giuseppe Puglia. Anche Palazzo Adriano era presente con l'Assessore Federica Vallone.

"Forte e calorosa - si legge in una nota - è stata l'accoglienza ricevuta in Albania, terra madre molto interessata nel mantenere e rinsaldare i rapporti di collaborazione con i comuni Arbëreshe. Così il sindaco di Piana, Rosario Petta: "Siamo sempre impegnati per la nostra comunità in sinergia e forte collaborazione con i comuni Arbëreshe d'Italia. Si lavora con il Governo d'Albania per iniziative concrete di programmazione e progettazione di implementazione degli scambi attualmente in corso con l'Italia".

"L'occasione è stata propizia - ha aggiunto Petta - per discutere e verificare la posizione e le possibilità di interscambio con le 7 regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, dove ci sono comuni di origine Arbëreshe riconosciuti minoranza storico linguistica con legge 482 del 1999. Il coinvolgimento delle 7 regioni italiane consentirà la condivisione di proposte e progettazioni che coinvolgeranno il centro sud Italia, con percorsi e manifestazioni di promozione condivise tra le comunità Arbëreshe d'Italia".