Sopralluogo tra i rifiuti dopo il mercato, minacce al sindaco di Termini: "Ti scippu 'a tiesta"

Aveva denunciato poche ore prima il degrado lasciato da alcuni ambulanti a Termini Imerese ed è stata minacciata da uno di loro: "Ti vegnu a cerco e ti scippu ‘a testa. U capisti?". A denunciare l’episodio è il sindaco Maria Terranova che ha scritto un lungo post su Facebook per raccontare quanto accaduto dopo un sopralluogo fatto insieme alla polizia municipale: "La mia colpa? Volere una città pulita, che rispetta le regole. Ho bisogno di voi cittadini onesti che amate Termini e che siete stanchi di vederla maltrattata e calpestata".

Due giorni fa il sindaco del Movimento 5 Stelle era andato nella zona del mercato per verificare di persona e riprendere in diretta, insieme ai vigili urbani, le condizioni in cui i venditori lasciano l'area. "Dopo la diretta in cui ho denunciato lo schifo lasciato da qualche ambulante (non tutti), oggi sono stata aggredita verbalmente e minacciata. Ovviamente questa persona è stata denunciata e non temo nulla e nessuno. Avevo deciso di non scrivere ma non riesco a non pensarci, a non pensare a questa frase (ti scippu ‘a testa, ndr) e non perché mi preoccupi, semplicemente mi fa schifo. Mi rattrista".

Il post sui social si è trasformato poi in un accorato appello alla cittadinanza, soprattutto a chi si è mostrato solidale con lei. "I vostri messaggi d'affetto, la vostra vicinanza, il vostro supporto, sono la mia corazza. Chi minaccia un sindaco che fa il suo dovere sta minacciando tutta la città. O, per lo meno, quella parte di città che ha deciso di dire basta. Forse sbaglio a scrivere queste cose. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma mai mi sarei immaginata tanta gratuita e incomprensibile ostilità nei miei confronti che spesso, anche dentro i contesti istituzionali, supera i normali limiti della dialettica politica. Non lasciatemi sola".

Di Piazza: "Le persone perbene non la lasceranno sola"

"La comunità del M5S - dichiara il coordinatore provinciale di Palermo del Movimento 5 Stelle, Steni Di Piazza - è vicina al sindaco che ha denunciato vergognose e vili minacce da parte di un balordo. Ho chiamato Maria Terranova, donna forte e coraggiosa, per dirle di continuare a testa alta come fatto finora. Tutto il M5S è con lei. La sindaca di Termini Imerese ha dimostrato grande professionalità e forte senso del dovere nello svolgere il ruolo di primo cittadino a servizio dei suoi concittadini. Sono sicuro che le persone perbene non la lasceranno sola”.

Bevilacqua: "Maria, non sei sola"

Massima solidarietà anche da Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 Stelle, che ha definito il sindaco una "donna coraggiosa che in pochissimo tempo ha mostrato come è possibile amministrare bene e rilanciare un comune massacrato da anni di cattiva politica Le voglio esprimerne la solidarietà di tutto il Movimento e di tutte le persone perbene che credono in lei e nel cambiamento. Le minacce arrivano dopo che, per l’ennesima volta, il sindaco ha detto basta alla spazzatura lasciata da alcuni ambulanti nel mercato cittadino. Maria, non sei sola".