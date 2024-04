Il Festino approda a New York nel giorno dei 69 anni di Lagalla: "Auguri sindaco, viva Palermo e Santa Rosalia"

Doppia festa per il sindaco Roberto Lagalla a New York. Il primo cittadino ieri è volato negli States per promuovere l'edizione numero 400 del Festino nella giornata in cui ha compiuto 69 anni. Accolto da un gruppo di americani di origini siciliane, Lagalla è stato ospite di un locale di Howard Beach, nel Queens, noto per l'organizzazione di matrimoni ed eventi. Insieme al sindaco, hanno partecipato alla "missione" americana anche l'assessore al Turismo Alessandro Anello e l'assessore al Centro storico Maurizio Carta, che nel 2022 fu coordinatore della kermesse dedicato alla patrona cittadina.

Piatti in stile italiano, una statua della Santuzza, balli siciliani e tanti "viva Palermo e santa Rosalia" nel party organizzato dall'Associazione culturale italiana di New York, fondata da Tony Di Piazza, ex vicepresidente del Palermo Fc, insieme alla Società Santa Rosalia, la Federazione italo-americana di Brooklyn e Queens e la Federazione siciliana del New Jersey. Il sindaco, durante la serata, ha ricevuto l'abbraccio della folta comunità palermitana presente nella Grande Mela. A fare da collante il comico Sasà Salvaggio, che ormai da tempo fa la spola tra Palermo e New York e che ha animato la serata con le sue freddure.

L'evento non è passato inosservato sui social dove tanti dei partecipanti hanno pubblicato foto e video della festa. "Ci conosciamo perché abbiamo giocato a basket insieme e facciamo il compleanno lo stesso giorno", ha detto il presidente del Palermo Fan Club di New York Damiano Palazzolo, donando anche una targa al sindaco. I due insieme hanno tagliato la torta di compleanno con su scritto: "Happy birthday, sindaco Roberto Lagalla".

"A New York è cominciata la missione dell'amministrazione comunale per promuovere Palermo negli Stati Uniti nell'anno in cui la città celebra l'edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia. La prima tappa è stata all'Istituto italiano del commercio estero, ospiti del console italiano Fabrizio Di Michele, dove in sinergia con l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata e la responsabile dell'Agenzia nazionale del turismo Caterina Orlando abbiamo fatto incontrare i nostri operatori turistici con quelli americani. Insieme con la responsabile commerciale della compagnia aerea Neos, Elisa Speziale, abbiamo rilanciato il nuovo volo Palermo-New York al via dal 9 giugno e per tutta l'estate da e per l'aeroporto Falcone Borsellino. Siamo al lavoro per raccontare al mondo le bellezze della città, creando le migliori opportunità per il turismo, pronti ad accogliere i tantissimi viaggiatori che arriveranno a breve per vivere Palermo tra arte, cultura, storia e tradizioni", ha dichiarato l'assessore Anello.