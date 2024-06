"Pressioni per far passare la processione sotto casa del boss": rinviato a giudizio il sindaco di Cerda

"Il rinvio a giudizio sui fatti relativi al Venerdì Santo e alle accuse mosse contro di me dal comandante dei vigili urbani del Comune di Cerda consentirà di difendermi da un'impostura, da tanta infamia e da vicende con le quali la mafia non c’entra nulla. Non ho mai dato indicazioni sul percorso delle processioni e su dove queste dovessero stazionare. E ho già detto, tramite il mio legale, che i condannati di mafia di Cerda sono lontani dai miei pensieri e dalle mie attenzioni. Ho combattuto la mafia con fatti e atti concreti". A dirlo è Salvo Geraci, deputato regionale siciliano della Lega e sindaco di Cerda, dopo il rinvio a giudizio deciso dal gip del tribunale di Termini Imerese per tentata concussione e abuso d'ufficio. Secondo l'accusa, Geraci nel 2022 avrebbe fatto pressioni sul comandante della polizia municipale per modificare il percorso della processione del Venerdì Santo in modo che passasse sotto casa di un mafioso.

"Nel mio percorso politico-amministrativo ho sempre combattuto per la legalità - dice adesso Geraci -, ne sono dimostrazione un bene confiscato alla mafia che da sindaco di Cerda ho adibito a centro di raccolta comunale, la rimozione dalla via Roma della pompa di benzina che negli anni è stata oggetto di attenzione della mafia locale, la nuova caserma dei carabinieri in una struttura ceduta dal Comune e la nomina nella mia Giunta dell’ex sindaco Mendola, vittima in passato di intimidazione mafiosa". Il primo cittadino sottolinea: "Vengo rinviato a giudizio per fatti rispetto ai quali sono del tutto estraneo, che nulla hanno a che vedere con imputazioni per reati di mafia e che, di contro, scaturiscono proprio da subdole ritorsioni per quello che è stato, da decenni, il mio reale impegno contro esponenti e famiglie mafiose locali, cui appartengono taluni dei miei detrattori".

"Ora aspetto con fiducia che il processo chiarisca con una sentenza ogni cosa dimostrando liceità del mio agire - conclude -. Confido di uscirne a testa alta perché sono e resto un uomo perbene che ama il Comune che amministra e che svolge le funzioni pubbliche alle quali mi hanno chiamato i cittadini con disciplina e onore".

fonte Adnkronos