Turismo, Cefalù all'Itb di Berlino: "L'obiettivo è attrarre visitatori dal Nord e dall'Est Europa"

Dopo la tappa milanese della Bit, si è chiuso positivamente l’appuntamento per la promozione turistica di Cefalù alla Itb di Berlino. La città normanna si è messa in luce in un contesto globale, in cui erano presenti tutte le principali destinazioni turistiche mondiali, incontrando l’attenzione di diversi agenti di viaggio e tour operator stranieri. L’obiettivo, infatti, è quello di incrementare la promozione per rafforzare le presenze dei viaggiatori dei Paesi stranieri notoriamente affezionati a Cefalù e di incrementare quelle di viaggiatori di nuovi Paesi come quelli del Nord o dell’Est Europa.

Durante le giornate in fiera, Cefalù ha anche avuto la possibilità di partecipare alla conferenza stampa dedicata ai Borghi più Belli d’Italia, svoltasi presso il padiglione Italia del ministero del Turismo. "Abbiamo potuto riscontrare la notorietà internazionale di Cefalù quale meta turistica - ha dichiarato il sindaco Daniele Tumminello - il che ci spinge a lavorare sempre meglio sulla qualità dei servizi e dell’accoglienza, tema questo che deve trovare una proficua sinergia con l’assessorato regionale al Turismo e con quello delle Infrastrutture, sia per gli eventi di richiamo e di intrattenimento sia nell’ottica di potenziare i collegamenti con l’aeroporto".