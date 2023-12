Le minacce e l'aggressione al funzionario comunale per la pratica del bar: "Lei è un c... e sbirro, io l'ammazzo"

"Il Comune è qui per servire i cittadini ma qualsiasi torto si possa subire, è inaccettabile minacciare o aggredire fisicamente un funzionario. Siamo qui per ascoltare i problemi e cercare di risolverli, ma intimidire o arrivare alle mani assolutamente no". Sono le parole con cui il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara (in foto), commenta l'arresto dell'imprenditore Maurizio Tarantino, padre delle tre socie che gestiscono il nuovo corso dell'Antica caffetteria Santa Rosalia. Il 53enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza e minacce, aggravate dal metodo mafioso, nei confronti di due funzionari dell'ufficio tecnico comunale che si occupavano delle pratiche di autorizzazione dell’attività commerciale di piazza Figurella.

I fatti riguardano la nuova gestione dello storico bar Santa Rosalia da parte delle tre figlie di Maurizio Tarantino, una società costituita con atto depositato a giugno scorso e con inizio attività comunicato alla Camera di Commercio il 16 settembre, a ridosso dell’inaugurazione. Le pratiche per le varie autorizzazioni comunali erano state presentate nei mesi precedenti, alcune addirittura dalla precedente gestione. Ad aprile scorso l’indagato, che attualmente si trova al Pagliarelli su decisione del gip, si sarebbe macchiato della prima aggressione. Come poi denunciato dal funzionario aggredito, Tarantino avrebbe fatto irruzione nell'ufficio comunale lanciando il giubbotto sul tavolo, avrebbe messo con le spalle al muro l’impiegato e l’avrebbe minacciato: "Se non fate subito questa pratica sfascio tutto". Ad evitare il peggio altri due dipendenti pubblici che, sentendo le urla dagli uffici vicini, sono intervenuti per riportare la calma.

Dopo lo sfogo violento denunciato dall’architetto - responsabile dei settori urbanistica, Sue e Suap - e qualche minuto ad alta tensione, la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Secondo il Comune, ricostruisce il gip nell’ordinanza di arresto, la documentazione era incompleta e andava integrata, ma - come aggiunge a PalermoToday anche il primo cittadino - ci sarebbero state anche incongruenze tra i lavori previsti e quelli poi realizzati. A settembre il secondo episodio. Come ricostruito tramite testimoni e telecamere, Tarantino sarebbe arrivato davanti al municipio e avrebbe inseguito il funzionario insultandolo e colpendolo con un pugno: "Lei è un cornuto e sbirro, io l’ammazzo". Alla base dell'accaduto sempre l'avanzamento della pratica e le contestazioni mosse dagli uffici sui lavori. Anche in quel caso l'intervento di alcuni colleghi avrebbe evitato ulteriori conseguenze. Tarantino quindi si allontana e l’architetto va in ospedale accompagnato da un vigile. Infine arrivano le pattuglie dei carabinieri che avviano le indagini e risalgono all’identità dell'indagato.

Il giorno successivo alla seconda aggressione, il fratello di Tarantino sarebbe andato in Comune per chiedere scusa per l'accaduto e anche un "atto di umanità", ovvero ritirare la denuncia. Le scuse non sono però servite visto che i carabinieri hanno proseguito con l'attività investigativa e dopo qualche mese, su disposizione del gip, hanno arrestato il 53enne palermitano. "Personalmente non ho mai avuto a che fare con questa persona - aggiunge il sindaco Di Chiara - ma da quanto ricostruito tramite i miei dipendenti, i gestori erano andati ben oltre i lavori autorizzati, abbattendo un pezzo di muro e marciapiedi con superficie e volumi che ricadono nel demanio comunale. Non vogliamo vessare i nostri imprenditori, ma le regole vanno rispettate. Abbiamo chiuso l’attività temporaneamente e imposto delle prescrizioni. Se ripristineranno lo stato dei luoghi e si atterranno al progetto autorizzato potranno riaprire, altrimenti dovremo agire".

Per motivare l’esigenza cautelare del carcere per Tarantino, il gip Lirio Conti - oltre ai vari episodi avvenuti nei mesi, ai vari avvicendamenti societari a partire dal 2004, ai sequestri e ai dissequestri nonché all'ultima cessione di ramo d'azienda - fa riferimento anche a un’annotazione che il comandante dei vigili di Villabate, il maggiore Giuseppe Tuzzolino, ha fatto ai carabinieri a novembre scorso. La sua preoccupazione riguardava l’emissione dell’ordinanza di chiusura che di lì a poco il segretario generale del Comune, incaricato dal sindaco che si era trovato costretto a sollevare l’architetto dalla gestione della pratica a sua tutela, avrebbe emesso nei confronti dell’Antica caffetteria Santa Rosalia. "Anche perché sarebbe spettato alla polizia municipale l’esecuzione delle operazioni di chiusura. In tal senso - scrive il gip - il maggiore chiedeva l’ausilio del personale della stazione dei carabinieri per timore di un’eventuale reazione violenta del Tarantino".