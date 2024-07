Santa Rosalia, il Sap dona alla chiesa di Sant'Antonio Abate un'icona della santuzza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questa mattina nel giardino antistante una delle più storiche chiese di Palermo, quella che porta il nome di Sant’Antonio Abate, il sindacato di polizia Sap ha voluto dare il via ai festeggiamenti che quest’anno la città di Palermo metterà in opera in occasione del 400° anniversario per il ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia (1624-2024). Dinanzi alle autorità civili e religiose è stata scoperta un'icona raffigurante Santa Rosalia, che è stata posizionata nel giardino antistante la Chiesa, realizzata dal noto artista palermitano Nino Parrucca.

Il momento è stato reso toccante dalla spiritualità delle parole di monsignor Tulipano, dal ringraziamento a nome di tutta la città, da parte del vice Sindaco Giampiero Cannella che ha visto positivamente questo connubio tra la città e quello che il Sap rappresenta, ovvero donne e uomini che giornalmente sono al servizio dei cittadini. Grande compiacimento per l’iniziativa è arrivato dal questore di Palermo, Vito Calvino, che da anni apprezza le iniziative del Sap che si distingue non soltanto per il lavoro effettuato nell’ambito della polizia di Stato, ma soprattutto nei momenti di condivisione ed incontro con la collettività.

La cerimonia si è conclusa con un saluto da parte del Segretario Provinciale di Palermo Danilo Geraci che non nascondendo un po’ di emozione ha ringraziato tutti i presenti, si è dichiarato molto devoto a Santa Rosalia ed ai principi di legalità che rappresenta e che caratterizzano proprio il SAP. Ha anche affermato che la vicinanza alla gente è linfa vitale e per tutti i poliziotti e le poliziotte che lavorano sul territorio della provincia motivo per il quale farà in modo che iniziative come queste non rimangano isolate ma che continuino nel tempo.

Un plauso è arrivato anche dal Sap nazionale, con il suo segretario generale aggiunto Giuseppe Coco, che questa mattina ha tenuto ad essere presente a questo momento di grande spiritualità, ricordando come il motto della polizia di Stato "Esserci sempre", si realizzi anche in questo, con la vicinanza alla gente anche nel credo, come in questo caso. Anche la politica nazionale ha dato il proprio contributo con la presenza dell'onorevole Carolina Varchi, la quale si è complimentata per la splendida iniziativa, ringraziando il sindacato per aver regalato un momento per celebrare l’arte, la fede e la comunità.