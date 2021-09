Sindacato Itamil: in Sicilia costituito il nuovo comitato regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Costituito il nuovo comitato regionale del sindacato Itamil, organizzazione che rappresenta i lavoratori dell'Esercito. Salvatore Vecchio è il neo-presidente. Le altre cariche sono ricoperte da Salvatore ricco Galluzzo (vice presidente), Salvatore Di Fulco (segretario regionale), Elisabetta Gatta (vice segretario), Sergio Lauro (coordinatore area occidentale), Michele Ippedico (vice coordinatore area occidentale), Giuseppe Greco (coordinatore area orientale), Daniela Sapuppo (vice coordinatore area orientale).

"Il primo passo - dichiara il presidente Vecchio - sarà la nostra lettera di presentazione che invieremo al governatore Musumeci, al presidente dell'Ars Miccichè e a tutti i sindaci delle città siciliane che ospitano le caserme dell'Esercito. Incontreremo inoltre i nostri colleghi impegnati nel hub vaccinali in Sicilia".

"A tutti i tesserati - aggiunge il segretario Di Fulco - saranno offerti servizi di consulenza legale e pratiche amministrative modello 730, Cud ecc... a titolo gratuito. I nostri punti di contatto sono nelle sedi delle seguenti città: Palermo, Trapani, Messina e Catania".

Il segretario nazionale dell'area Isole, Umberto Bolignari, si dichiara soddisfatto "del nascente comitato regionale e presenta la convenzione sottoscritta per la Sicilia con il centro trasfusionale Adis che, oltre all'importanza della donazione del sangue, offrirà servizi a tutela della salute per gli iscritti ad itamil con particolare attenzione per quelli relativi alle visite annuali propedeutiche all'idoneità al servizio".

La sede della segreteria regionale dell'Itamil si trova a Misilmeri in via Roma, 165.