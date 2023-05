Sindacato Itamil, incontro informativo al comando militare esercito Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Sindacato ITAMIL Esercito si riconferma un attore importante nella difesa dei diritti dei militari e nell'ascolto dei colleghi e delle loro istanze , infatti continuano gli incontri nelle regioni d'Italia. In data 27/04/2023 si è tenuta per la prima volta in assoluto un Assemblea Sindacale Militare tra le mura della Caserma Rosolino Pilo. Si ringraziano per l accoglienza ed ospitalità il Generale di Divisione Comandante Maurizio Angelo SCARDINO e il Vice Comandante Colonnello Maurizio GRECO COLONNA che hanno dato il benvenuto al Presidente Nazionale di ITAMIL Dr. Cav. Sandro FRATTALEMI, al Vice Presidente del Comitato Regionale SICILIA Giusto STRANO , al Coordinatore Regionale Area Occidentale Francesco SORCI e Vice Presidente della provincia di Messina Giuseppe MISSERI. Durante la riunione tenutasi presso lo splendido storico palazzo Sclafani, nel salone delle Bifore, i dirigenti hanno spiegato tutte le iniziative portate avanti finora e tutte quelle alle quali si sta lavorando. All assemblea Sindacale hanno partecipato diversi colleghi tra cui graduati in servizio permanente con trentennale esperienza, sottufficiali primo corso nuovo iter e Ufficiali superiori con i quali si è parlato di diversi temi ed hanno appreso e toccato con mano il fine del sindacato a tutela di tutte le categorie, per riuscire ad ottenere altri risultati come quello del trasporto gratuito Regionale su gomma, di cui molti colleghi anche del CME già ne stanno usufruendo perché pendolari da tutte le Province della Sicilia.