Trasporti su gomma gratuiti per i militari: "Bene il Governo, ma bisogna estendere i benefici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sindacato Itamil Esercito Sicilia. lodevole lavoro della Regione per i militari e solidarietà all'Autorità portuale per gli atti vandalici al Marina Yachting. Il congresso nazionale e la segreteria generale e di presidenza a Palermo si congratula con il presidente Renato Schifani e l'assessore Alessandro Aricò per l'impegno, la passione e la dedizione nei confronti dei cittadini siciliani, in particolare dei pendolari, militari compresi. La decisione di bloccare l'aumento del costo dei trasporti aerei è un risultato significativo, specialmente per coloro che lavorano al nord e desiderano trascorrere il periodo natalizio con i propri cari.

Riteniamo che il recente provvedimento sul trasporto gratuito "su ruote" per i militari in servizio invii un segnale forte. Abbiamo presentato un quesito, raccolto durante le nostre assemblee in diverse caserme siciliane, riguardo la possibilità che una importante società di trasporti siciliana possa permettere la prenotazione del biglietto online mediante un codice convenzione e la proroga del provvedimento trasporti per i militari. Inoltre sollecitiamo l'estensione di tale agevolazione, alla pari dei colleghi della polizia, ai treni regionali e ai traghetti da Messina a Villa San Giovanni. In merito alle opportunità di lavoro e all'aumento dei posti per i volontari dell'Esercito, in collaborazione con il presidente della commissione Lavoro, l'onorevole Fabrizio Ferrara, stiamo cercando di creare un tavolo tecnico per garantire a tutti i volontari dell'Esercito (VFP- VFT-VFP4) e non solo, l'accesso a corsi di formazione e specializzazione professionale organizzati dalla regione.

Miriamo ad incrementare i posti specifici, in particolare nella guardia forestale siciliana e, in accordo con i comuni, nella polizia municipale, e speriamo che l'attuale governo possa riservare aree nel territorio per l'apertura di nuove infrastrutture militari, che porterebbero nel territorio molti siciliani e creerebbero nuovi impieghi. Infine, desideriamo esprimere la nostra fiducia nell'attuale Governo regionale.

Il sindacato Itamil Esercito ha scelto la Sicilia, cuore dell'euromediterraneo, e la città metropolitana di Palermo per l'apertura della segreteria generale e della presidenza nazionale. L'inaugurazione si terrà a febbraio del 2024 in via Vincenzo Di Marco, nel centro della città. La nuova segreteria sarà polivalente, ospitando al suo interno l'associazione culturale 'l'Italia s'è desta", una web tv e un ampio terrazzo di oltre 100 metri quadrati dove verranno organizzati incontri formativi sulla cultura della legalità, il valore della patria e la sicurezza per giovani e meno giovani. Diventerà un punto di riferimento per chi desidera arruolarsi e per tutti gli ex militari. Vogliamo contribuire al sociale e non essere il classico sindacato monotematico. La segreteria generale si aggiunge alle altre segreterie già inaugurate dal sindacato in Puglia e in Campania e proseguirà in tutto il territorio nazionale. Per informazioni consultare il sito www.itamil.org o scrivere alla casella di posta segreteriageneraleitamil@gmail.com.