Trova portafogli pieno di soldi e lo consegna ai carabinieri della stazione di Monreale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente regionale Salvatore Vecchio, il segretario regionale Salvatore Di Fulco e il segretario nazionale d'area, Umberto Bolignari, unitamente a tutti gli associati al Sindacato Itamil Esercito, esprimono il loro più sentito compiacimento nei confronti del Socio Daniele Cammarata in servizio presso il 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo per il gesto di grande caratura umana e morale che lo ha visto coinvolto.

Il collega Cammarata, lo scorso 21 settembre, rientrando a casa dopo un servizio notturno, rinveniva un borsello che prontamente consegnava ai carabinieri della stazione di Monreale. Da un controllo si verificava la presenza di una cospicua cifra di denaro e grazie ai documenti si riusciva a contattare il legittimo proprietario assicuratore locale di 42 anni. Il proprietario ha espresso gratitudine e sincero apprezzamento per il nobile gesto del collega. Il Comitato Regionale Itamil ribadisce sincero apprezzamento e stima al proprio tesserato e collega per il grande senso del dovere ed il gesto di cristallina lealtà che fa onore a Cammarata come cittadino ed all’Esercito italiano, da sempre attento nel trasmettere i valori etici a tutte le donne e uomini in divisa per il tramite dei propri comandanti.