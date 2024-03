Il Sunia: "Ancora incertezze sul rilascio delle residenze anagrafiche alle famiglie bisognose"

“C’è ancora incertezza sul rilascio della residenza anagrafica alle famiglie bisognose”. La protesta è del Sunia, il sindacato degli inquilini e assegnatari che denuncia “indifferenza rispetto alle esigenze vitali delle famiglie”. La determina del sindaco Lagalla, che consente la concessione in deroga dell'iscrizione anagrafica alle famiglie in stato di disagio che vivono in case occupate, è del 29 gennaio scorso.

Il Sunia Palermo, che da anni dà battaglia sul tema proponendolo all’attenzione dell’amministrazione comunale, chiede l’applicazione della delibera sindacale e un confronto preventivo per conoscerne termini e indicazioni generali. Il segretario Zaher Darwish ha chiesto già diverse volte un incontro con l’assessore ai servizi demografici ed elettorali Dario Falzone. La richiesta è stata inviata il 12 febbraio, poi il primo marzo. Il 5 marzo è stato fatto un sit-in sotto la sede dell’Anagrafe. Da allora, diverse telefonate.

“Fino a stamattina abbiamo chiamato in assessorato per sollecitare una risposta. L’applicazione della determina del sindaco della città di Palermo esige un confronto puntuale con il sindacato degli inquilini – dice Zaher Darwish – Non vorremmo che resti lettera morta. Le famiglie sono abbandonate, registriamo noncuranza rispetto ai loro bisogni e alle loro esigenze. Non dovrebbe essere questo l’atteggiamento dell’amministrazione cittadina rispetto alle richieste della collettività. Esigiamo serietà e un confronto sempre aperto. Dopo il presidio, dalla dirigente dell’ufficio avevamo riscontrato ampia disponibilità. Aspettiamo di incontrare l’assessore per sapere come e quando i provvedimenti saranno adottati”.