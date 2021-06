I sindacati del Teatro massimo insieme con un sit in in piazza Verdi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fials- Palermo, Slc Cgil - Palermo, Fistel–Cisl Palermo e Uilcom-Palermo, hanno indetto insieme, per domani 24 giugno, dalle 17 alle 20, un sit-in davanti al Teatro Massimo di Palermo. Le quattro single chiedono risposte sulle stabilizzazioni, sulla dotazione organica e sul contratto di secondo livello, in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione per il mancato accordo sulla definizione della pianta organica. I sindacati chiedono la conversione del rapporto di lavoro per i 42 precari rimasti fuori dal processo di stabilizzazione che - secondo quanto approvato dal CdI - interesserebbe solo 105 unità, giungendo così come auspicato dalle parti sociali alle 380 unità attualmente in forza alla Fondazione.