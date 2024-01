Silvana Saguto resta in carcere, il marito in ospedale: deve operarsi

L'ex giudice Silvana Saguto resta in carcere. Mentre per il marito Lorenzo Caramma è stato disposto il ricovero in un ospedale palermitano perché deve sottoporsi a un intervento chirurgico.

Sono le decisioni prese dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che, nei giorni scorsi, ha confermato nel caso dell’ex giudice il provvedimento del magistrato di sorveglianza, rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena per incompatibilità col carcere. Secondo la difesa, Saguto ha gravi problemi di salute. Di diverso avviso i giudici.

L'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo e il marito vennero arrestati lo scorso 20 ottobre, all'indomani della sentenza della Cassazione, che però aveva annullato con rinvio una parte delle condanne, disponendo un nuovo processo d'appello. Una parte delle condanne relative allo scandalo sul cosiddetto "cerchio magico" nella gestione dei beni confiscati è stata però ritenuta definitiva e dunque da qui l'ordine di carcerazione.