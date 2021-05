VIDEO | Differenziata, protocollo tra Comune e Rap: "Pronti a estenderla a tutta la città"

Aumentare i livelli di raccolta differenziata, estendendola anche alle borgate marinare, realizzare un impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti a Bellolampo e comprare automezzi a biometano e attrezzature per creare nuove isole ecologiche e nuovi Ccr. Sono gli obiettivi di Comune e Rap, che hanno siglato un protocollo d'intesa ad hoc. L'accordo nasce per potere rispettare i tempi ristretti previsti dal Programma React-Eu, Pon Metro e Fondi Fas per accedere ai finanziamenti sovracomunali. Rap dovrà elaborare i progetti e consentire ai Rup (responsabili unici dei procedimenti), già nominati dall'amministrazione comunale, di rispettare i termini che sono calendarizzati per non perdere i finanziamenti.

"Con l'avvio di questo progetto con tempi relativamente brevi, in totale sintonia tra amministrazione comunale e Rap - dicono l'assessore Sergio Marino e l'amministratore unico Rap Maurizio Miliziano - otterremo una prima parte di un consistente finanziamento, che ci consentirà di dare una svolta. Sulla base delle direttive fornite dal sindaco, le prossime aree che saranno interessate alla raccolta differenziata sono le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, l'Arenella, l'Acquasanta, San Lorenzo e Tommaso Natale. Stiamo facendo la nostra parte ma per l'attuazione degli obiettivi è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini per un conferimento corretto dei rifiuti, e pertanto confidiamo in loro".

"I progetti approvati dalla Giunta per implementare la raccolta differenziata - commenta il consigliere Antonino Randazzo del M5S - vanno nella direzione che avevamo richiesto e sulla quale ci siamo confrontati per mesi con l’assessore Marino e la Rap. I progetti prevedono interventi di implementazione della Raccolta domiciliare nelle borgate marinare di Sferracavallo, Mondello, Tomnaso Natale, il prolungamento del porta a porta a San Lorenzo ed il completamento del porta a porta in seconda circoscrizione; Attività che permetteranno di arrivare ad una copertura del porta a porta di circa 300.000 abitanti serviti nel 2023. Inoltre dall’atto proposto dalla Rap è prevista la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti a Bellolampo e l’acquisto delle attrezzature necessarie per realizzare otto nuovi centri comunali di raccolta; misure necessarie per contrastare il fenomeno dilagante degli abbandoni di rifiuti ingombranti e raee su tutto il territorio comunale".